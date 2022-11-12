Общество

Коли мешканці Херсона зможуть отримати пенсії: озвучено дату

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 12 ноября, 2022
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Коли мешканці Херсона зможуть отримати пенсії: озвучено дату

Херсон масштабно святкує звільнення від російських окупантів, а вже найближчим часом мешканці звільненого міста отримають пенсії, вони будуть виплачені невідкладно.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Зазначається, що протягом наступного тижня першу доставку та виплату пенсій готова забезпечити Укрпошта. Її мобільні відділення почнуть розвозити пенсії одразу після отримання дозволу від військових. Також у Херсоні планується поновити роботу стаціонарного відділення.

"Загалом на Херсонщині зараз працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно свої двері для клієнтів знову відчинило стаціонарне відділення у смт Велика Олександрівка Бериславського району", — йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадали, що мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати заяву про нарахування пенсії готівкою до будь-якого органу місцевого самоврядування. Гроші доставлятимуться Укрпоштою.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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