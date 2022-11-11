Общество

Встановлення головної ялинки України: кияни зареєстрували петицію

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд agoОбновлено: 11 ноября, 2022
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Встановлення головної ялинки України: кияни зареєстрували петицію

Жителі столиці зареєстрували петицію за встановлення новорічної ялинки в Києві. Про це повідомляється на сайті Київської міської влади.

Автори зазначають, що не відзначати Різдво та Новий рік в умовах війни — це зробити подарунок росії, яка намагається вкрасти не лише нашу землю, але й нашу ідентичність. 

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Не дамо росії вкрасти Різдво та Новий рік! Різдво та Новий рік в умовах війни — це не забаганка. Це виклик росії, яка намагається вкрасти нашу землю, нашу ідентичність, наші свята. Сьогодні не відзначати Різдво та Новий рік — це зробити подарунок терористам. Показати їм, що вони досягли своїх цілей хоч частково.

Також в петиції відзначено, що киянам, як і всім українцям, потрібні позитивні емоції.

Емоції свята навіть в умовах постійних обстрілів та відключень. Емоції свята для дітей, для дорослих. Емоції дива, в яке ми так хочемо вірити. Головна ялинка України має бути! Зробіть її не за бюджетні кошти — зробіть її за кошти меценатів. Не розміщуйте там нічого, крім ялинки. Не влаштовуйте масових заходів. Але головна ялинка України має бути.

Нагадаємо, раніше на сайті було зареєстровано петицію проти встановлення новорічної ялинки — з аргументацією про необхідність економити бюджетні кошти.

Вона набрала потрібні для розгляду 6 тисяч голосів і зараз знаходиться на розгляді.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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