Кличко повідомив, скільки киян воюють з окупантами та загинули у боях

Майже 100 тисяч киян зараз беруть участь у бойових діях проти російських окупантів. І вже 644 — загинули (з них 5 — жінки). Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи схвалену Київрадою Концепцію реінтеграції та підтримки киян-ветеранів російсько-української війни.

Так, до моменту повномасштабного російського вторгнення в Києві нараховувалася понад 31 тисяча ветеранів АТО/ООС. Близько 400 киян-захисників загинули.

Київ посідає одне з перших місць за кількістю ветеранів у країні. Та є прикладом для інших регіонів з програм соціального захисту громадян відповідної категорії.

Проте різке зростання кількості ветеранів та членів їх сімей вимагає нового підходу в питаннях реінтеграції та соціалізації учасників бойових дій та членів їх сімей — створення єдиної системи ветеранської політики в місті.

За словами столичного мера, Концепція реінтеграції та підтримки киян-ветеранів стане основою для формування нової міської цільової програми підтримки захисників та захисниць України.

Зокрема, Концепція містить такі напрями політики у сфері ветеранської спільноти, які потребують нагального розв’язання:

психологічна реабілітація;

фізкультурно-спортивна реабілітація учасників бойових дій, у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни;

професійна адаптація та працевлаштування;

медичне забезпечення;

популяризація позитивного образу ветерана;

цифрова трансформація сервісів для учасників бойових дій;

створення "Київ мілітарі хаб" на базі "Центру допомоги учасникам АТО".

Нагадаємо, президент Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто, до 19 лютого наступного року.

По материалам: Подробности