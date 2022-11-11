Общество

Кличко повідомив, скільки киян воюють з окупантами та загинули у боях

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 ноября, 2022
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Кличко повідомив, скільки киян воюють з окупантами та загинули у боях

Майже 100 тисяч киян зараз беруть участь у бойових діях проти російських окупантів. І вже 644 — загинули (з них 5 — жінки). Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи схвалену Київрадою Концепцію реінтеграції та підтримки киян-ветеранів російсько-української війни.

Так, до моменту повномасштабного російського вторгнення в Києві нараховувалася понад 31 тисяча ветеранів АТО/ООС. Близько 400 киян-захисників загинули. 

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Київ посідає одне з перших місць за кількістю ветеранів у країні. Та є прикладом для інших регіонів з програм соціального захисту громадян відповідної категорії.

 

Проте різке зростання кількості ветеранів та членів їх сімей вимагає нового підходу в питаннях реінтеграції та соціалізації учасників бойових дій та членів їх сімей — створення єдиної системи ветеранської політики в місті.

За словами столичного мера, Концепція реінтеграції та підтримки киян-ветеранів стане основою для формування нової міської цільової програми підтримки захисників та захисниць України.

Зокрема, Концепція містить такі напрями політики у сфері ветеранської спільноти, які потребують нагального розв’язання:

  • психологічна реабілітація;
  • фізкультурно-спортивна реабілітація учасників бойових дій, у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • професійна адаптація та працевлаштування;
  • медичне забезпечення;
  • популяризація позитивного образу ветерана;
  • цифрова трансформація сервісів для учасників бойових дій;
  • створення "Київ мілітарі хаб" на базі "Центру допомоги учасникам АТО".

Нагадаємо, президент Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто, до 19 лютого наступного року.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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