Общество

У НАТО відреагували на заяви росії щодо виходу з Херсона

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У НАТО відреагували на заяви росії щодо виходу з Херсона

НАТО обізнане з приводу заяв російського командування про відведення окупаційних військ з Херсона, проте чекає на інформацію щодо розвитку подій на землі.

Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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"Ми чули заяви, але ми, звісно, будемо чекати, аби побачити, що дійсно відбуватиметься на землі", — сказав він.

Так, Столтенберг нагадав, що росіяни спочатку вийшли з північної частини України та частини Харківської області, наразі українські захисники крок за кроком вибивають окупантів з Херсонської області.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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