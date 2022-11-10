«Це був жах»: люди на деокупованій Херсонщині зі сльозами зустрічають ЗСУ (відео)

Українські захисники обережно звільняють окуповані селища на Херсонщині. Вдячні жителів зі слізьми на очах та обіймами зустрічають наших воїнів.

Саме ЗСУ першими чують правду про загарбників і їх злочини на окупованих територіях. Місцеві обіймають військових і не вірять, що жахіття окупації закінчились. У мережі уже з'являються перші відео зі звільнених селищ.

"Це жах, скільки витримали", – каже жінка на відео.

На відео жителі селища Брускинське – вони не стримують емоцій та слів. Розповідають, що довелось пережити чимало. Окупанти не жаліли вогню і нищили селище, як наслідок – зруйновані домівки, втрачені життя, поламані долі.

Пів села хат попалили, 6 людей вбили. Одного узагалі не можемо знайти. Катували, це безлад, – розповіли люди.

У відповідь наші військові просять людей деякий час ще переходити в укриття, бо окупанти можуть знову стріляти. На що місцеві їм відповідають – "нічого – ще більше терпіли".

По материалам: Подробности