Общество

США оголосили про новий пакет допомоги: що відомо

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 ноября, 2022
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США оголосили про новий пакет допомоги: що відомо

У п'ятницю, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.

Про це повідомляє заступник прессекретаря Пентагону Сабрін Сінгх.

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США надсилають Україні нову військову допомогу на 400 мільйонів доларів США.

До списку увійшли:

  • ППО Hawk;
  • відремонтовані танки Т-72;
  • 250 БТР M1117;
  • 40 бронекатерів;
  • 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Як повідомляється, це чеські танки. США і Нідерланди домовилися відремонтувати 90 танків. Ремонт половини з них покриють Сполучені Штати.

Після повномасштабного вторгнення росії у лютому США надіслали 18,3 мільярда доларів військової допомоги Україні.

ППО Hawk

Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього — по 250 тисяч доларів за одну одиницю.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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