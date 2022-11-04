«Перебуваємо на краю прірви»: Папа Римський закликав уникнути нової «холодної війни»
Папа Римський Франциск закликав лідерів, зокрема релігійної спільноти, не допустити нової "холодної війни". За його словами, світ перебуваю на краю прірви.
Про це пише CNN.
Під час конференції у Бахрейні, Франциск заявив, що після двох Світових воєн, холодної війни та катастрофічних конфліктів, світ продовжує перебували "на краю прірви".
"Вражаючим парадоксом є те, що в той час, як більшість населення планети об'єднана перед обличчям одних і тих же труднощів, страждаючи від серйозних продовольчої, екологічної та пандемічної криз, а також від все більш скандальної глобальної несправедливості, кілька сильних світу цього втягнуті в рішучу боротьбу за партійні інтереси, відроджуючи застарілу риторику, перерозподіляючи сфери впливу і протиставляючи себе блокам", — заявив Папа Римський.
Франциск закликав релігійних лідерів зробити свої внески у протидію переозброєнню.
По материалам: Подробности