Общество

Чернишова призначено головою «Нафтогазу» — ЗМІ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Чернишова призначено головою "Нафтогазу" - ЗМІ

Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова на посаду голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді.

Материалы по теме

"Призначення відбулося на сьогоднішньому вечірньому засіданні", — зазначило джерело.

Зазначимо, сьогодні Верховна рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Він обіймав посаду в уряді Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього кілька місяців очолював Київську обласну державну адміністрацію.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ЗСУ ліквідували заступника командира добровольчого батальйону «Осетія»

1 день ago

У рф попри нібито «завершення» мобілізації продовжують видавати повістки

1 день ago

У 3 областях запроваджують аварійне відключення світла

1 день ago

В Енергодарі запустили опалення

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button