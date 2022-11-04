Общество
Чернишова призначено головою «Нафтогазу» — ЗМІ
Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова на посаду голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді.
"Призначення відбулося на сьогоднішньому вечірньому засіданні", — зазначило джерело.
Зазначимо, сьогодні Верховна рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Він обіймав посаду в уряді Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього кілька місяців очолював Київську обласну державну адміністрацію.
По материалам: Подробности