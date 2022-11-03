«Укренерго» обмежило енергопостачання на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Кіровоградщині

З вечора 2 листопада НЕК "Укренерго" обмежує енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для підтримки стабільності роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" сьогодні ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада дрон-камікадзе "шахед", який запустили рашисти, вразив об'єкт енергетичної інфраструктури в Кривому Розі. Після цього у деяких частинах міста зникло світло.

По материалам: Подробности