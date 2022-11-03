Общество

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужному взламали Instagram (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужному взламали Instagram (фото)

російські хакери зламали сторінку в Instagram Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Вони змінили аватарку, додали фотографії та ставлять небезпечні посилання.

Ще буквально два дні тому Головнокомандувач ЗСУ публікував на своїй сторінці у Instagram фото та відео. А сьогодні його сторінку захопив хакер, котрий називає себе Джокером. 

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Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужному взламали Instagram (фото) Хакер заявив про свою присутність на сторінці дуже "голосно" — змінив аватарку генерала на російський триколор з Путіним на ведмеді. 

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужному взламали Instagram (фото)

 

Й трохи пізніше з'явилася картинка з підписом українською мовою: "Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA". Також з'явилося посилання на телеграм-канал Джокера — переходити по ньому не рекомендується.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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