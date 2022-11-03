Общество
Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужному взламали Instagram (фото)
російські хакери зламали сторінку в Instagram Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Вони змінили аватарку, додали фотографії та ставлять небезпечні посилання.
Ще буквально два дні тому Головнокомандувач ЗСУ публікував на своїй сторінці у Instagram фото та відео. А сьогодні його сторінку захопив хакер, котрий називає себе Джокером.
Хакер заявив про свою присутність на сторінці дуже "голосно" — змінив аватарку генерала на російський триколор з Путіним на ведмеді.
Й трохи пізніше з'явилася картинка з підписом українською мовою: "Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA". Також з'явилося посилання на телеграм-канал Джокера — переходити по ньому не рекомендується.
По материалам: Подробности