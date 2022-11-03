Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужному взламали Instagram (фото)

російські хакери зламали сторінку в Instagram Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Вони змінили аватарку, додали фотографії та ставлять небезпечні посилання.

Ще буквально два дні тому Головнокомандувач ЗСУ публікував на своїй сторінці у Instagram фото та відео. А сьогодні його сторінку захопив хакер, котрий називає себе Джокером.

Хакер заявив про свою присутність на сторінці дуже "голосно" — змінив аватарку генерала на російський триколор з Путіним на ведмеді.

Й трохи пізніше з'явилася картинка з підписом українською мовою: "Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA". Також з'явилося посилання на телеграм-канал Джокера — переходити по ньому не рекомендується.

По материалам: Подробности