Общество

В Україні діють погодинні графіки відключення світла: де дізнатися розклад

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 ноября, 2022
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В Україні діють погодинні графіки відключення світла: де дізнатися розклад

У середу, 2 листопада, з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень. Зокрема йдеться про Центральний (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північний (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіони країни.

Про це повідомляє Диспетчерський центр НЕК "Укренерго".

Зазначається, що графіки погодинних відключень припускають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за розкладом, складеним операторами розподільних мереж для кожної області. Графіки відключень саме у цьому форматі мають бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", — зазначили в "Укренерго".

Ці заходи допоможуть енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти, збалансувати систему та налагодити енергопостачання всіх споживачів.

Графіки можна знайти на веб-сайтах розподільчих компаній. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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