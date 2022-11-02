Кияни просять розмістити у метро безкоштовний шкидкісний Wi-Fi

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Кияни просять місцеву владу розмістити у метро безкоштовний шкидкісний Wi-Fi.

Автор петиції зазначає, що запуск мережі Wi-Fi надасть можливість залишатися на зв‘язку з рідними, що досить актуально під час повітряної тривоги.

Підписати петицію можна за посиланням.

По материалам: Подробности