«Укренерго» оголосило відключення світло у Києві та семи областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" з 06:00 доручив компаніям-обленерго розпочати відключення електроенергії у Києві та семи регіонах України. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.

Електроенергію вимикатимуть усім категоріям споживачів — як промислових, так і побутових.

Контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російська армія вранці завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Після цього аварійні відключення світла розпочалися у всіх регіонах України.

По материалам: Подробности