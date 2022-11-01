У Київській області школи працюватимуть дистанційно: названо дати

1 та 2 листопада через загрозу ракетних ударів заклади загальної середньої освіти Київської області працюватимуть дистанційно. Про це повідомляється у Telegram Київської обласної військової адміністрації.

Таке рішення було прийнято на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області через загрози ворожих обстрілів по території регіону.

Заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

У разі інших змін у навчальному процесі проінформуємо додатково.

По материалам: Подробности