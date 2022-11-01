Общество

У Києві готують близько тисячі пунктів обігріву: коли їх можуть розгорнути

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Києві готують близько тисячі пунктів обігріву: коли їх можуть розгорнути

У Києві у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

Про це повідомляє КМДА.

"Через ракетні атаки агресора на об'єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок понад тисячу пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо", — йдеться у повідомленні міськадміністрації.

Повідомляється, що для обладнання пунктів обігріву закуплено електрогенератори, зроблено запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чай, підзарядити телефони та за необхідності отримати необхідну допомогу.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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