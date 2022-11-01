Частина Хмельницького залишиться без світла: що трапилось

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про те, що після третьої години дня жителі частини Хмельницького та прилеглих громад залишаться без світла. Про це він написав у Telegram

Це необхідно для нормалізації роботи енергосистеми в регіоні.

Сьогодні з 15-00 енергетики здійснюватимуть перемикання з метою здійснення аварійно-відновлювальних робіт та приведення схеми роботи електромереж до нормального режиму роботи.

Тому, за словами Гамалія, частина міста Хмельницького та Хмельницької, Ярмолинецької, Красилівської, Старокостянтинівської громад будуть тимчасово знеструмлені.

Будь ласка, зберігайте спокій. Енергетики прикладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення нормального режиму роботи електромереж.

По материалам: Подробности