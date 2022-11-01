Общество

Частина Хмельницького залишиться без світла: що трапилось

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Частина Хмельницького залишиться без світла: що трапилось

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про те, що після третьої години дня жителі частини Хмельницького та прилеглих громад залишаться без світла. Про це він написав у Telegram 

 Це необхідно для нормалізації роботи енергосистеми в регіоні. 

Сьогодні з 15-00 енергетики здійснюватимуть перемикання з метою здійснення аварійно-відновлювальних робіт та приведення схеми роботи електромереж до нормального режиму роботи.

Тому, за словами Гамалія, частина міста Хмельницького та Хмельницької, Ярмолинецької, Красилівської, Старокостянтинівської громад будуть тимчасово знеструмлені.

Будь ласка, зберігайте спокій. Енергетики прикладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення нормального режиму роботи електромереж.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В НБУ создали новую вертикаль «Финансовая стабильность». Будет руководить Рожкова

16 минут ago

Зеленский обсудил с Макроном оборону и восстановление инфраструктуры

31 минута ago

Маск стал единоличным главой Twitter

2 часа ago

Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 — СМИ

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button