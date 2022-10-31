Общество

До 10 хвилин: з 1 листопада у Києві збільшується інтервал між поїздами метро

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

До 10 хвилин: з 1 листопада у Києві збільшується інтервал між поїздами метро

З 1 листопада у київському метрополітені збільшуються інтервали руху поїздів — паузи будуть від 4 до 10 хвилин. Про це повідомляє КМДА.

У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

Це пояснюється зменшеним пасажиропотоком, а такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.

Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.

Всі пасажирські зони метрополітену залишаються з належним рівнем освітлення.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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