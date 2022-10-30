Крадіжки серед своїх же: нове перехоплення розмови окупантів

Розвідка перехопила чергову розмову окупантів. Так, командири скаржаться на масові крадіжки серед окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Солдати крадуть тепловізори та відправляють додому. У черговій перехопленій розмові командир російського батальйону порадив брати з собою на фронт тепловізор, але не давати його солдатам. Він попереджає, що вони часто крадуть майно.

Тут здебільшого смутні часи ночами стаються. По темному рух.. І ніколи не давай його (тепловізор — ред.) солдату. Краще сам в бій. Потому що, бл**ь, все вони тільки прой****ть, додому відправляють… Скільки "тепляків" пішли наліво.

Командир розповів, що більше не довіряє своїм солдатам і не видає їм дорогі прилади чи обладнання.

По материалам: Подробности