Общество

росія почала застосовувати у війні проти України ракети Р-37М великої дальності (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

росія почала застосовувати у війні проти України ракети Р-37М великої дальності (фото)

Повітряно-космічні сили рф застосовують у війні проти України ракети "повітря-повітря" Р-37М.

Про це пише "Перший мілітарний" з посиланням на відео від міноборони рф.

У пропагандистському ролику росіяни показали кадри зі злетом надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31. На точках підвісок під фюзеляжем літака можна бачити три ракети Р-37М та дві ракети Р-77-1 під крилами.

росія почала застосовувати у війні проти України ракети Р-37М великої дальності (фото)

Авіаційна ракета Р-37

Р-37 ("Стріла") – радянсько-російська ракета класу "повітря-повітря" великої дальності.

На цей час є найбільш далекодіючою керованою ракетою "повітря-повітря" у світі.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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