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росія почала застосовувати у війні проти України ракети Р-37М великої дальності (фото)
Повітряно-космічні сили рф застосовують у війні проти України ракети "повітря-повітря" Р-37М.
Про це пише "Перший мілітарний" з посиланням на відео від міноборони рф.
У пропагандистському ролику росіяни показали кадри зі злетом надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31. На точках підвісок під фюзеляжем літака можна бачити три ракети Р-37М та дві ракети Р-77-1 під крилами.
Авіаційна ракета Р-37
Р-37 ("Стріла") – радянсько-російська ракета класу "повітря-повітря" великої дальності.
На цей час є найбільш далекодіючою керованою ракетою "повітря-повітря" у світі.
По материалам: Подробности