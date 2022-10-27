Общество

У Києві вводять безпрецедентні екстрені обмеження світла

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Києві вводять безпрецедентні екстрені обмеження світла

У Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження. 

Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

Крім того, у чат-боті ДТЕК розмістили оголошення про екстерні відключення:

Увага! Екстрена енергетична тривога! У зв’язку з атакою росіян на енергетичну інфраструктуру в Київській області, оператори системи розподілу будуть проводити екстрені аварійні відключення світла за вказівками "Укренерго".

ДТЕК просить споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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