Общество

Ріші Сунак став прем’єром Британії: що про нього відомо

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Ріші Сунак <span id=став прем’єром Британії: що про нього відомо» width=»100%»/>

У вівторок, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Розберімося, що про нього відомо. 

  • На цей час йому 42 роки.
  • Офіційно став прем'єр-міністром Британії 25 жовтня після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці. 

Ріші Сунак став прем'єром Британії: що про нього відомо

Позиція щодо України

Називав повномасштабне російське вторгнення "варварським та незаконним".

Якщо я стану прем'єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню нашу політику повної підтримки України, яку так уміло проводив Борис Джонсон… Президенте Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся: що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Приватбанк запустил быстрые переводы на карты «Простір»

16 минут ago

россия пыталась распространять в Совбезе ООН фейки о «грязной бомбе»

31 минута ago

Еще один киргизский банк прекратил обслуживать российские карты «Мир»

2 часа ago

Все больше стран будут признавать рф террористическим режимом — маршалок Сейма Польши

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button