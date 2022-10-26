Ріші Сунак став прем’єром Британії: що про нього відомо

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У вівторок, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Розберімося, що про нього відомо.

На цей час йому 42 роки.

Офіційно став прем'єр-міністром Британії 25 жовтня після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці.

Позиція щодо України

Називав повномасштабне російське вторгнення "варварським та незаконним".

Якщо я стану прем'єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню нашу політику повної підтримки України, яку так уміло проводив Борис Джонсон… Президенте Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся: що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником.

По материалам: Подробности