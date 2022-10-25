Общество
Окупанти почали видавати маріупольцям «паспорти» з поміткою «ДНР»
Російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші "паспорти" видали у с. Мангуш в Маріупольському районі.
Про це повідомляє в Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Повідомляється, що в першу чергу "паспорти" видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.
"Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації — "ДНР", Маріуполь". Ти як "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь", — наголосив Андрющенко.
За його даними, швидкість обробки наднизька. Ось чому, вважає посадовець, процес затягнеться на місяці.
По материалам: Подробности