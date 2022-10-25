Общество

«Не повертайтеся до весни»: Верещук звернулась до біженців

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 октября, 2022
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"Не повертайтеся до весни": Верещук звернулась до біженців

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про те, що українцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому до весни. Про це вона сказала під час телемарафону.

За її словами, зима може бути складною через терористичні атаки росії.

Ви бачите: росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою.

Вона зазначила, якщо є можливість залишитися поки що перезимувати за кордоном, то варто це зробити.

Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить росія… Не треба цього робити. Якщо є можливість — залишитися, поки що перезимувати за кордоном.

Міністр додала, що їй би хотілося, щоб б навесні всі разом відбудовували Харківську, Херсонську області і всі інші міста і села України.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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