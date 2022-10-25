Общество

Безкоштовне житло в Європі: як українцям отримати допомогу від Airbnb

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Безкоштовне житло в Європі: як українцям отримати допомогу від Airbnb

У зв'язку з війною багато українців ще й досі не можуть повернутися додому та вимушені будувати життя у Європі. Проте все складніше знаходитись за кордоном, адже поступово країни зменшують допомогу біженцям. 

Проте для українців було поновлено програму пошуку житла. Про це повідомляється на сторінці United4Ukraine у Facebook.

Так, на 30 днів сім'ї з дітьми зможуть отримати житло. Розберімося, як отримати дах над головою від Airbnb безкоштовно. 

Зазначимо, що знайти варіанти житла можна до 31 грудня 2022 року.

Безкоштовне житло в Європі: як українцям отримати допомогу від Airbnb

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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