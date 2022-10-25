Безкоштовне житло в Європі: як українцям отримати допомогу від Airbnb

У зв'язку з війною багато українців ще й досі не можуть повернутися додому та вимушені будувати життя у Європі. Проте все складніше знаходитись за кордоном, адже поступово країни зменшують допомогу біженцям.

Проте для українців було поновлено програму пошуку житла. Про це повідомляється на сторінці United4Ukraine у Facebook.

Так, на 30 днів сім'ї з дітьми зможуть отримати житло. Розберімося, як отримати дах над головою від Airbnb безкоштовно.

Зазначимо, що знайти варіанти житла можна до 31 грудня 2022 року.

По материалам: Подробности