У Херсоні окупанти вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову (фото)

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У Херсоні російські окупанти вкрали та вивезли у невідомому напрямку пам'ятники Суворову та Ушакову. Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі.

У мережу виклали фото порожніх постаментів пам'ятників російському полководцю Олександру Суворову.

По материалам: Подробности