Общество

У Херсоні окупанти вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

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У Херсоні російські окупанти вкрали та вивезли у невідомому напрямку пам'ятники Суворову та Ушакову. Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі.

У мережу виклали фото порожніх постаментів пам'ятників російському полководцю Олександру Суворову.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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