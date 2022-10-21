Общество

У Лимані завершили ексгумацію на найбільшому масовому похованні (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 21 октября, 2022
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У Лимані завершили ексгумацію на найбільшому масовому похованні (фото)

Поліцейські завершила слідчі дії на найбільшому масовому похованні, яке було виявлено після звільнення Лимана на Донеччині. Про це повідомляє пресс-служба Нацполіції.

Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масових поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій — українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил — безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 людей.

На сьогодні в Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах таких захоронень виявлено вже 58.

У Лимані завершили ексгумацію на найбільшому масовому похованні (фото)

Щодня поліція отримує від жителів нові повідомлення про похованих людей. До частини з цих могил через активні бойові дії доступу поки немає.

Серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 — чоловіки, 66 — жінки, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

Попереду найскладніше — встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті.

У Лимані завершили ексгумацію на найбільшому масовому похованні (фото)

Кількість осіб, яких було страчено російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз.

Поліція Донеччини звертається до родичів осіб, що загинули під час окупації Лиманської громади, здати біологічні зразки для ДНК-екпертизи. Це можна зробити в найближчому відділенні поліції або звернутися за телефоном: +380509880593.

У Лимані завершили ексгумацію на найбільшому масовому похованні (фото)

Нагадаємо, в Ізюмі на Харківщині виявили масове поховання з загиблими українцями. Загалом підняли 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 21 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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