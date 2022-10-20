Загроза ракетного удару: скільки «Калібрів» тримає росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Угруповання ворога нараховує 9 кораблів і катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 ВДК і 2 носії крилатих ракет з сумарним залпом 12 "Калібрів", — зазначили українські військові.

В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на небезпеку, бути пильними, свідомими та обережними.

"Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги правильно й доречно. Бережіть власне життя та життя своїх близьких", — додали наші воїни.

По материалам: Подробности