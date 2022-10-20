У Миколаєві вибухом знищений радянський пам’ятник «Солдатам правопорядку» (фото)

У Миколаєві вибухом знищений радянський пам'ятник "Солдатам правопорядку" (відомий також як "пам'ятник чекістам"), встановлений 1977 року. Фотографію спорожнілого постаменту опублікував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Эпично. Русские оккупанты решили только что вопрос с памятником. Если это подрыв — отвечать будут по закону. Кто бы это ни был.

Внаслідок вибуху металева статуя впала. Постамент пам'ятника встояв, але у ньому утворилися величезні тріщини.

Від вибухової хвилі у сусідніх будинках вилетіли шибки. На місце прибули працівники поліції.

З 2016 року деякі українські активісти вимагали знесення пам'ятника в рамках "декомунізації". Демонтувати монумент вимагав Український інститут національної пам'яті.

Влада міста виступала на захист статуї: мер Миколаєва Олександр Сенкевич наполягав, що його потрібно залишити на знак пам'яті про співробітників міліції, які загинули під час виконання службового обов'язку.

13 жовтня 2022 року біля пам'ятника спалахнув конфлікт: монумент збиралися "декомунізувати" представники "Народного руху" — їм не сподобався кашкет на статуї міліціонера. На захист пам'ятника зібралися ветерани МВС.

По материалам: Подробности