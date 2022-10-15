Общество

Погода на 16 жовтня: що обіцяють синоптики

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 15 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Погода на 16 жовтня: що обіцяють синоптики

В Україні в неділю, 16 жовтня, очікується суха погода. Температура повітря вдень прогріється до 19 градусів.

Згідно з прогнозом синоптиків, у західних, центральних та східних областях вночі та вранці місцями очікується туман.

Температура вночі у західних областях та на півдні країни 3-8 градусів тепла, на решті території від 2 градусів вище нуля до 3 градусів морозу.

Денна температура повітря в Україні коливатиметься від 10 до 15 градусів з позначкою "плюс". У західних регіонах країни очікується +19.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 15 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

На ассамблее Межпарламентского Союза приняли резолюцию, осуждающую войну в Украине

5 минут ago

Общая сумма на компенсацию затрат на временное размещение ВПЛ в августе составляет почти 117 миллионов

2 часа ago

Свитолина впервые стала мамой и рассказала, как назвали ребенка

3 часа ago

Кабмин поручил выплачивать пенсии на деоккупированных территориях без обращений граждан

4 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button