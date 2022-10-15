На Харківщині знайшли тіла двох закатованих чоловіків

У смт Козача Лопань Харківської області 13 жовтня прокурори виявили тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці знайшли тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. На їх тілах зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер.

Наразі трупи направлено на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюються всі обставини вчинення окупантами чергового воєнного злочину.

Нагадаємо, СБУ захопила "вагнерівців", які катували людей на Харківщині.

По материалам: Подробности