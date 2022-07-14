Занимательная статистика: HIMARS совершили 50 ударов за неделю без единого промаха

Пусковые установки HIMARS, которые нам предоставили наши западные партнеры, уже доставили российским оккупантам немало проблем. Их склады с боеприпасами горят один за другим, что вызывает панику. Об этом эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович

По словам Арестовича, пусковые установки HIMARS, предоставленные союзниками, коренным образом изменили правила игры на поле боя. Всего за сутки ВСУ атаковали склады боеприпасов в т.н. «ЛНР» и «ДНР», непосредственно в Донецке, а также в Новой Каховке, в Херсонской области и других местах. ВСУ также удалось удачно поразить врага в Луганске, где он решил разместить свой штаб в здании воинской части, пишет Первая Лента.

«Всего за неделю ВСУ совершили более 50 атак и все они были успешными, ни одного промаха. В разговорах оккупантов, которые мы слышим, по данным разведки, их состояние близко к паническому. Огромные потери, и они не знают, что с этим делать, — сказал Арестович.

Он также добавил, что потери россиян после атак HIMARS просто колоссально возросли и им крайне сложно набирать новые силы для войны с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Украина пользуется оперативной паузой россиян.