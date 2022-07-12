Количество жертв атаки на Часов Яр растет: проверено более 70 процентов завалов

Растет число погибших в результате обстрела Россией многоквартирного дома в городе Часов Яр на востоке Украины. Уже найдено 34 тела, среди погибших — девятилетний мальчик, сообщили во вторник утром в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Не менее девяти жителей квартала пережили нападение. Ведется поисково-спасательная операция, на данный момент вывезено более 300 тонн щебня. В операции участвуют 57 офицеров ДСНС и восемь единиц техники при поддержке, в том числе двумя кранами и другими транспортными средствами, предоставленными местными властями. На месте также есть две машины скорой помощи, сообщило ДСНС, пишет Первая Лента.

Как сообщил в телеграм глава властей Донецкой области Павел Кириленко, по состоянию на 6:30 сотрудники ДСНС провели около 70 процентов развалов.

Город Часов Яр в Донецкой области был обстрелян в субботу вечером. Снаряды попали в многоквартирный дом, полностью разрушены две лестничные клетки.

Ранее мы сообщали, что российские солдаты морально и физически истощены.