Количество погибших после ракетного удара по ТЦ в Кременчуге уже более 20

Количество жертв ракетного обстрела ТРЦ в Кременчуге продолжает расти. В обед, 28 июня, поступили обновленные данные по трагедии.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге сообщил, что количество погибших увеличилось и на данный момент составляет более 20 человек, пишет Первая Лента.

Вчера оккупанты нанесли подлый ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек. Уже известно более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Также есть более 40 заявлений от родственников о безвести пропавших, которые могли находиться при обстреле в торговом центре», заявил Тимошенко.

Также отмечается, что местные жители несут цветы и детские игрушки в ТЦ «Амстор» в память о жертвах. Эту информацию подтвердил глава области Дмитрий Лунин.

Ранее стало известно, что попросил Зеленский у лидеров G7.