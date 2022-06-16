Власти раскрыли цифры: назвали ежедневные потери ВСУ убитыми и ранеными

Украинские власти начали сообщать количество солдат, которых теряет Украина за каждый день войны с Россией. На этот раз по этому поводу высказался глава украинской переговорной группы с россиянами нардеп Давид Арахамия.

В интервью изданию «Axios» сообщил, что в столкновениях с российскими войсками ежедневно погибают и получают ранения до тысячи украинских защитников, пишет Первая Лента.

Арахамия сказал, что потери убитыми украинских военных составляют в среднем от 200 до 500 человек, не говоря о значительном количестве раненых.

Также, по его словам, на данный момент украинская армия составляет из одного миллиона человек и есть возможность увеличить численность армии еще на 2 млн.

«У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие», — отметил он.

Ранее мы сообщали, что теперь это артиллерийская война и Украина ее проигрывает.