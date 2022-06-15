Общество

В Мариуполе начали действовать партизаны: стали известны первые подробности

Петр Андрющенко рассказал несколько интересных фактов.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 15 июня, 2022
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В оккупированном Мариуполе начинается сопротивление от местных жителей. О нем рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Он заявил о том, что понемногу пассивное сопротивление саботажу переходит в активную фазу. Уже зафиксировано несколько интересных моментов в это направлении, пишет Первая Лента.

«9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа – поджог», — написал Андрющенко на своей странице в телеграм канале.

Также он доабвил, что 11 июня накануне празднования дна России в толпе за гуманитаркой возле «Метро» неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС россии. Ранение оказалось смертельным.

«Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам», — заявил он.

Также Андрющенко добавил, что «возмездие уже рядом».

Ранее Гайдай рассказал, какую часть Северодонецка контролируют россияне.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 15 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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