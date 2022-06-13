Антивоенные протесты в Москве: задержано более 50 человек

Очень маленькое количество по сравнению с количеством местных жителей.В воскресенье в московском метро задержали более пятидесяти человек, ранее участвовавших в антивоенных акциях. Об этом сообщают журналисты Радио Свобода.

Среди задержанных были политические активисты, журналисты и другие граждане, которые ранее участвовали в акциях протеста против российской агрессии в Украине. Российская полиция установила и поймала их в метро с помощью системы распознавания лиц, пишет Первая Лента.

Большинство задержанных должны были подтвердить получение от полиции «предупреждения об отсутствии незаконной деятельности», после чего большинство из них были отпущены, но некоторых задержанных продержали в полицейских участках от четырех до пяти часов, где их сфотографировали и сняли отпечатки пальцев.

Задержания в Москве были связаны с распространенной в различных Telegram-каналах информацией об акции протеста против войны в Украине, которая должна была пройти в центре столицы 12 июня — в День России. Откуда взялась эта информация, не уточняется. В результате никаких крупных действий в Москве не произошло.

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