Украинцы могут выиграть войну, вот что необходимо сделать — Эксперт

Россия бросила свои опустошенные войска для наступления на Северодонецк, но они не в состоянии добиться решающей победы, и если украинцы сохранят волю к борьбе, они могут выиграть войну и освободить всю страну, — считает Фредерик Каган, аналитик американского аналитический центр Институт предпринимательства (AEI).

Президент России Владимир Путин собрал остатки своих войск на Украине в районе городов Северодонецк и Лисичанск Луганской области. Теперь этот «смертоносный конгломерат» уничтожает артиллерийскими ударами все на своем пути, чтобы «деморализованные и напуганные русские солдаты могли войти в эти развалины», — пишет Каган, отмечает Первая Лента.

По его мнению, Путин не может победить украинцев в военном отношении, пока у них есть воля к борьбе и Запад готов их поддерживать. Вот почему он вынуждает своих солдат к «самому подлому и жестокому наступлению в этой войне», чтобы создать впечатление, что Россия восстанавливает свои силы, и сломить это намерение.

«Украинские защитники мудро отступают перед лицом этого варварства, но страдает их боевой дух и желание продолжать борьбу (…) Украинцы начинают сомневаться в том, что смогут победить, впервые после победоносной битвы за Киев», — пишет Каган. По его мнению, этому способствуют и задержки с доставкой помощи со стороны Запада, и голоса о том, что Украина должна пойти на уступки России.

«Если украинцы выдержат нынешний российский штурм, а затем контратакуют измотанные российские войска, у них еще есть все шансы освободить свой народ и свою землю», — оценил американский аналитик.

Ранее мы сообщали, что у украинцев проблемы с обращением с американским оружием.