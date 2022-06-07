У украинцев проблемы с обращением с американским оружием

С самого начала вторжения в Украину НАТО снабжало защитников передовым оружием, обращение с которым иногда представляло серьезную проблему для украинцев.

New York Times вспомнила историю воюющего на юге Украины младшего сержанта Дмитрия Писанки, подразделение которого недавно получило лазерный дальномер для облегчения артиллерийской наводки. «Это как получить iPhone 13 только для того, чтобы звонить», — сказал солдат, отметив, что никто в команде не знает, как пользоваться этим высокотехнологичным устройством, пишет Первая Лента.

«Несколько солдат научились им управлять, но позже были переброшены на другие участки фронта», — пишет газета. — Пока учился, пытался читать инструкцию, написанную на английском, с помощью гугл-переводчика, — признался солдат.

«Украинские власти неоднократно призывали к поставкам западных передовых военных технологий, но не менее важно обеспечить обучение украинских солдат тому, как их использовать. Аналитики отмечают, что эта ошибка может привести к тому, что наблюдалось в Афганистане, где доставленное вооружение не могло быть использовано», — оценили «NYT».

Как напомнила газета, партнеры США и НАТО обучали украинских военных использованию западного оружия в годы, предшествовавшие российскому вторжению, но некоторые из наиболее технологически совершенных вооружений, поставляемых в настоящее время, не были включены в это обучение.

Ранее мы сообщали, что Украина считала, что Россия пойдет в наступление на Донбассе, а не по всей территории.