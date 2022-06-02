У ВСУ появился небальной успех в Северодонецке: как сейчас ситуация в городе

У украинский военных наметился небольшой успех в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он сообщил, что у российской армии не было успехов за ночь второго июня, в тоже время украинским военным удалось сдвинуть врага с нескольких улиц города и взять пленных, пишет Первая Лента.

«За прошедшую ночь никаких у них (россиян — ред.) успехов не было по Северодонецку. Хотя они отчитались, что заняли и полностью контролируют весь город. Ну, к сожалению, большая часть действительно контролируется, но не весь город. Бои продолжаются», — сказал глава ОВА.

По его данным, на данный момент ситуация в Северодонецке остается , как говорят военные, стабильно тяжелой, но контролируемой.

Он также отмечает, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям — со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи и Белогоровки.

Ранее ВСУ показали, как выглядит трасса Бахмут-Лисичанск.