Американские гаубицы M777 в Украине: результат будет виден за две недели

Они прибыли в Украину в начале мая и могут существенно изменить ситуацию на фронте. Гаубицы M777 более точны, чем их российские аналоги, и имеют большую дальность стрельбы.

Журналисты «Нью-Йорк Таймс» лично убедились, что они уже применяются против россиян в борьбе за Донбасс на востоке Украины, пишет Первая Лента.

Они представляют собой надежду Украины получить артиллерийское преимущество хотя бы на некоторых участках фронта. Как описывает The New York Times, M777 — это массивные машины из стали и титана, обмотанные гидравлическими линиями и размещенные на четырех опорах, которые складываются вверх и вниз. Это «самое смертоносное оружие, которое Запад предоставил Украине», пишет газета.

По мнению военных аналитиков, только примерно через две недели можно будет оценить последствия доставки этого оружия в Украину, потому что только тогда будет достаточное количество солдат, обученных его использованию. Тогда снаряды смогут запускаться одновременно из большинства из 90 гаубиц, поставленных на Украину США и другими западными союзниками. Пока используется только десяток из них.

Всего в Украину планируется поставить 118 гаубиц М777, в основном из США, а также из Австралии и Канады. Украина должна получить для них более 200 тысяч снарядов.

Для управления одной гаубицей требуется пять солдат. Хорошо обученные американские расчеты могут стрелять из одной гаубицы каждые 12-14 секунд. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, американские солдаты уже обучили около 300 украинских солдат в ходе шестидневных курсов на базах в Германии. Около половины из них вернулись на фронт, другая часть была отправлена ​​на обучение других воинов.

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