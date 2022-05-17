Украинское наступление: ВСУ приближаются к границе

Российские войска отступают в северной части Харьковской области, но это уже другой характер, чем ранее отступление оккупантов из Киева. Россия стремится сохранить контроль над своей границей с Украиной, заявили эксперты Института военных исследований США. Тем временем украинские источники сообщают о дальнейшем продвижении украинского наступления.

«Российские силы в Харьковской области могут стремиться сохранить свои позиции в Украине и продолжать артиллерийские обстрелы позиций противника. Оккупанты хотят не допустить украинцев к местам, откуда возможен ракетный обстрел Белгорода — крупного города России, центр ключевого военного значения», — пояснили специалисты.

Аналитический центр США также сообщил, что российские военные блогеры продолжают публиковать комментарии с критикой вторжения в Украину. Эти оценки все больше и больше совпадают с анализом, возникающим на Западе.

Критические мнения блоггеров могут разжечь социальное недовольство в России, особенно если Кремль продолжит настаивать на вербовке и призыве на военную службу, отправляя на фронт плохо обученных солдат, отмечают аналитики ISW.

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