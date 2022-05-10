В Изюме под завали дома нашли тела 44 мирных жителей

Тела 44 человек было найдено под завалами дома в Изюме, который на данный момент является оккупированным российской армией. Отмечается, что дом был уничтожен еще в марте.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что россияне разрушили этот дом во время своего наступления на город, пишет Первая Лента.

«Во временно оккупированном Изюме под завалами пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!», — сообщил он на своей странице в телеграм канале.

Отметим, что Изюм был очень горячей точкой на Востоке Украины. Противник долгое время не мог занять город, но потом все-таки полностью его оккупировал.

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