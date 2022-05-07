На Луганщині окупанти обстрілюють житлові квартали і завод «Азот» (фото)

Житлові райони Луганщини окупанти 6 травня обстрілювали 24 рази: багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку, продовжуються обстріли "Азоту". Про це повідомляє очільник області Сергій Гайдай.

Зокрема, у Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на "Азот". Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. За учора вибухонебезпечних предметів там не виявлено.

В області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них росіяни і б’ють.

Відкривали вогонь 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків, 11 будинків вони зруйнували в Золотому, 10 — в Попасній, 5 багатоповерхівок — в Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири — в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають жодному відновленню — це ознака "руського миру".

Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому.

Нагадаємо, що на Луганщині в найближчі дні очікується посилення наступу рашистів.

По материалам: Подробности