Общество

У Київській області відновили електропостачання в 506 населених пунктах

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 6 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Київській області відновили електропостачання в 506 населених пунктах

За останні дні в Київській області відновлено електропостачання в 506 населених пунктах для понад 297 тисяч споживачів.

Про це повідомляється в Telegram заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко.

Також попередню добу тривали роботи з відновлення газопостачання в Ірпені. Всього в місті газопостачання відновлено на 41%. Крім того, в області відновлено рух 16 тимчасовими переправами.

Співробітниками комунальних служб прибрано 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера. Дорожні служби продовжують будівництво тимчасової переправи на трасі М — 03 Київ – Харків – Довжанський.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 6 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад
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