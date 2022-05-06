У Київській області відновили електропостачання в 506 населених пунктах

За останні дні в Київській області відновлено електропостачання в 506 населених пунктах для понад 297 тисяч споживачів.

Про це повідомляється в Telegram заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко.

Також попередню добу тривали роботи з відновлення газопостачання в Ірпені. Всього в місті газопостачання відновлено на 41%. Крім того, в області відновлено рух 16 тимчасовими переправами.

Співробітниками комунальних служб прибрано 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера. Дорожні служби продовжують будівництво тимчасової переправи на трасі М — 03 Київ – Харків – Довжанський.

По материалам: Подробности