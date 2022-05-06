Украинцам нужно быть на внимательными: 8 и 9 мая возможны массовые обстрелы

Провал российской армии в Украине и невыполнения планов второй фазы войны могут заставить руководство России к применению новой тактики. Российская армия должна была выйти на границы Донецкой и Луганской областей к девятому мая, но этого не произошло.

В связи с этим восьмого и девятого числа этого месяца вся Украина может находиться под большой угрозой. Оккупанты могут применить тактику массового обстрела всей территории страны, пишет Первая Лента.

Так Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

«Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни. Поэтому призываем особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила при введении комендантского часа», — заявили в Центре.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей выехать за город на выходные. В эти дни в городе отменили все мероприятия из-за возможных ракетных ударов.

Ранее мы сообщали, что в Черном море горит еще один российский фрегат.