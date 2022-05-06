Прокуратура России: крейсер «Москва» не заходил в украинские воды

Егор Шкребец, служивший на затонувшем крейсере «Москва», пропал без вести, сообщили отцу призывника в военной прокуратуре Черноморского флота.

Российские службы уверяют, что крейсер «не заходил в территориальные воды Украины» и не участвовал в проводимой «спецоперации». Пропаганда придерживается версии, что корабль, фактически потопленный украинскими ракетами, затонул во время буксировки, пишет Первая Лента.

Отец моряка Дмитрий Шкребец разместил в социальной сети «ВКонтакте» письмо военной прокуратуры Черноморского флота. Независимый портал Meduza, опубликовавший дело, подчеркивает, что подлинность документа не подтверждена.

Следователи в письме утверждают, что судно затонуло в результате аварии и не участвовало в «войсковой операции на Украине». 20-летний Егор — один из пропавших без вести. «Местонахождение вашего сына в настоящее время неизвестно», — сообщили в прокуратуре.

Крейсер «Москва» был флагманом Черноморского флота России. Он затонул 14 апреля после того, как в него попали две маневрирующие ракеты «Нептун».

На борту находились 510 человек. Сначала сообщалось, что большинство моряков погибли. Однако портал «Медуза» со ссылкой на источники в командовании флота утверждает, что 37 человек погибли и около 100 получили ранения. Количество пропавших без вести неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Черном море горит еще один российский фрегат.