Общество

У Чорному морі чатують три ворожі ракетні кораблі та підводний човен

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 5 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Чорному морі чатують три ворожі ракетні кораблі та підводний човен

У Чорному морі біля українського узбережжя постійно чатують три ворожі ракетні кораблі та підводний човен готові до завдання ракетних ударів. Про це повідомив "Суспільному" офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров.

У Чорному морі три ракетні кораблі та один підводний човен перебувають в готовності до нанесення ракетного удару, але українські сили оборони та засоби ППО цілодобово відслідковують обстановку і в акваторії, і в повітрі, і на всіх стратегічних напрямках

Українців в усіх регіонах просять серйозно ставитися до всіх повітряних тривог.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, окупанти хочуть повністю контролювати доступ до Чорного моря.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 5 мая, 2022
0 0 Менее минуты назад
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