У більшості населених пунктів Луганщини електрику відновити вже неможливо

У деяких населених пунктах настільки все розстріляно, що навіть нема до чого приєднуватись. Сєверодонецьк та невеликі населенні пункти поруч вже підключені до електропостачання, але для більшості населених пунктів окупованої Луганщини це вже неможливо.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Півгодини тому вдалося відновити електропостачання частково. Сєверодонецьк, коли я кажу, то це не тільки місто, але й невеличкі населенні пункти поруч вже з електрикою.

Водночас, Гайдай додав, що у багатьох інших населених пунктах Луганщини вже "настільки все розстріляно, що навіть нема до чого приєднуватись", щоб відновлювати електропостачання.

По материалам: Подробности