У Софійському соборі освятили репліку меча покровителя українського війська — гетьмана Сагайдачного

У середу, 20 квітня, гетьмана Петра Сагайдачного проголосили покровителем українського війська та освятили репліку його меча. Вона знаходилась на затопленому кораблі "Гетьман Сагайдачний".

Проголошення і освячення провів предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Подія відбулась за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства оборони України, а також Національного заповідника "Софія Київська".

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав:

Цей меч є уособленням оборони рідної землі від загарбників. Вкрай символічно, що у ці дати його репліка була освячена. До того ж саме 20 квітня виповнюється 400 років з дня упокоєння гетьмана Петра Сагайдачного. Нагадаю, у планах МКІП до цієї дати було привезти оригінал меча з Кракова для експонування в Україну, але через війну це стало неможливим. Проте, попри сумні події, стало можливим інше…

Меч Сагайдачного – це подарунок польського королевича Владислава IV Вази гетьману за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Його вважають символом головної місії справжнього воїна – оборони рідної Землі від загарбників. Оригінал зброї зберігається у Музейному комплексі "Королівський замок на Вавелі" в польському Кракові.

Копія меча гетьмана, виготовлена у 2018 році, зберігалася на флагмані Військово-Морських сил Збройних сил України – фрегаті «Гетьман Сагайдачний". Щоб корабель не дістався ворогу, у перші дні російсько-української війни його вивели з ладу в Миколаєві. Меч допомогли віднайти віце-адмірал ВМС ЗСУ Сергій Гайдук та капітан І рангу, заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Урсол. Завдяки перемозі українського народу над окупаційною армією рф у Битві за Київ (24.02.2022 – 2.04.2022) врятована копія меча прибула до Софійського собору в Києві.

Гетьман Війська Запорозького Петро Конашевич Сагайдачний – знакова постать історії України. Завдяки йому на початку XVII ст. відбулося відродження української православної Церкви та утвердження беззаперечного авторитету українського професійного війська. А згодом народилася нова держава – Гетьманщина.

Сьогодні, як і у часи героїчної доби Сагайдачного, українці стали свідками та учасниками боротьби українського народу за свободу, а наші Збройні Сили здобувають у переможних битвах світове визнання.

По материалам: Подробности