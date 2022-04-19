Общество

Увага — шахраї: родичам військовослужбовців надходять підозрілі телефонні дзвінки

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Увага - шахраї: родичам військовослужбовців надходять підозрілі телефонні дзвінки

Родичам військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах підпорядкованих Командуванню, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.

Користуючись емоційним станом рідних та близьких військовослужбовців, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону. Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.

Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається.

Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв! Бережіть себе!

Увага - шахраї: родичам військовослужбовців надходять підозрілі телефонні дзвінки

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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